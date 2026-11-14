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Yaşam Arkadaşı araçta hareketsiz halde buldu… Minibüste yaşayan tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
Yaşam

Arkadaşı araçta hareketsiz halde buldu… Minibüste yaşayan tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

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Esenyurt’ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki tarih öğretmeni Harun Ülger, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşına ait park halindeki minibüste ölü bulundu. Bir süredir minibüste yaşadığı öğrenilen Ülger'i araçtan gelen kötü koku üzerine kontrol eden arkadaşı buldu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmenin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul’da 5 gündür kayıp olan tarih öğretmeni Harun Ülger’den acı haber geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

 

Araçtan kökü koku yayıldı

Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

 

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

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