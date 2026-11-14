İslamiyet’i araştırıp hidayete erdiler: Rus çift Antalya’da İslam ile şereflendi

Alanya Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini seçmek istediklerini belirten Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov için ihtida merasimi düzenlendi.

Alanya Müftülüğü binasında gerçekleştirilen merasime Alanya Müftüsü Mehmet Seven katıldı. Merasimde kelime-i şehadet getiren çift, Müslüman oldu.

İSLAM DİNİNİ TANIMAK İÇİN ARAŞTIRMALAR YAPTI

İslam dinini tercih etme sürecine ilişkin duygularını paylaşan Svetlana Kıseleva, uzun yıllar antropolog olarak edindiği mesleki tecrübelerin ve yaptığı araştırmaların İslam dinini tanımasında önemli rol oynadığını belirtti.

İslam'ı araştırdıkça hakikate dair daha derin bir anlayış kazandığını ifade eden Kıseleva, eşiyle birlikte bu kararı almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Merasimde Müftü Mehmet Seven, İslam dininin inanç esasları ve Müslüman olmanın anlamı hakkında çifte bilgi verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla program devam etti.

Merasimin sonunda Müftü Seven tarafından Svetlana Kıseleva ve Valerıı Karelov'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.