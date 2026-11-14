Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?
Galatasaraylıların sevgilisi Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir.
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Galatasaraylıların sevgilisi Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir.
Son günlerde Mauro Icardi'nin devre arasında yeniden Galatasaray'a döneceği şeklinde iddialar bulunuyor. Peki bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu?
Mauro Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi geçen sezonun ardından bitmişti. Taraflar arasında bazı görüşmeler yapıldı. Hatta söz konusu süreç, beklenenden daha uzun sürdü. Ancak orta yol bulunamadı. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesaptan yaptığı veda açıklamasıyla birlikte defter kapandı.
Ancak son günlerde 33 yaşındaki santrforun kış döneminde tekrar Galatasaray'a dönebileceği yönünde iddialar bulunuyor. Peki son durum ne? Kulüp içinden alınan bilgilere göre; Arjantinli yıldız konusunda hiçbir gelişme yok. Yeni bir teklif planlanmıyor. Bugün itibarıyla Icardi'nin dönüşü söz konusu değil...
1.81 boyundaki santrfor, 1 Temmuz 2026 itibarıyla boşa çıkmıştı. Aradan geçen sürede birçok kulüple görüşmeler yaptı. Fakat anlaşma sağlayamadı. Kış döneminde şu adreslerden birine gitmesi bekleniyor:
Tottenham Atletico Mineiro Elche Everton
Bu arada Icardi, 19 Şubat'ta 34 yaşına girecek.
Galatasaray'ın eski kaptanı Icardi için sosyal medyada tekrar Rams Park'a dönecek sözleri de çokça konuşuluyor...
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