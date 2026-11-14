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Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Galatasaraylıların sevgilisi Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir.

#1
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Son günlerde Mauro Icardi'nin devre arasında yeniden Galatasaray'a döneceği şeklinde iddialar bulunuyor. Peki bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu?

#2
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Mauro Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi geçen sezonun ardından bitmişti. Taraflar arasında bazı görüşmeler yapıldı. Hatta söz konusu süreç, beklenenden daha uzun sürdü. Ancak orta yol bulunamadı. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesaptan yaptığı veda açıklamasıyla birlikte defter kapandı.

#3
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Ancak son günlerde 33 yaşındaki santrforun kış döneminde tekrar Galatasaray'a dönebileceği yönünde iddialar bulunuyor. Peki son durum ne? Kulüp içinden alınan bilgilere göre; Arjantinli yıldız konusunda hiçbir gelişme yok. Yeni bir teklif planlanmıyor. Bugün itibarıyla Icardi'nin dönüşü söz konusu değil...

#4
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

1.81 boyundaki santrfor, 1 Temmuz 2026 itibarıyla boşa çıkmıştı. Aradan geçen sürede birçok kulüple görüşmeler yaptı. Fakat anlaşma sağlayamadı. Kış döneminde şu adreslerden birine gitmesi bekleniyor:

#5
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Tottenham Atletico Mineiro Elche Everton

#6
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Bu arada Icardi, 19 Şubat'ta 34 yaşına girecek.

#7
Foto - Şaka değil gerçek! Hala Icardi konuşuluyor! 34 yaşına girecek olan Arjantinli ne yapacak?

Galatasaray'ın eski kaptanı Icardi için sosyal medyada tekrar Rams Park'a dönecek sözleri de çokça konuşuluyor...

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