Revani tatlısı tarifi nasıl yapılır? Nefis haşhaşlı, limonlu, irmiksiz tam ölçülü pratik revani tarifleri

Revaniye bazı yerlerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da denilmektedir. İşte birbirinden lezzetli revani tarifleri...

Haşhaşlı revani tatlısı tarifi

Haşhaşlı revani tatlısı tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı mavi haşhaş

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

3,5 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Üzeri için:

1 paket krem şanti

Yeteri kadar süt

Haşhaşlı revani tatlısı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Daha sonra kalan diğer malzemeleri ekleyip çırpıyoruz. Kek hamurunu fırın kabına dökerek 170 derecede pişiriyoruz. Şerbetimizi kaynatıyoruz, krem şantimizi tarife göre çırpıyoruz. Kekimizi fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakıyoruz. Daha sonra bir çatal yardımıyla gözenekler açıp soğumuş olan şerbetimizi döküyoruz. Son olarak da iyice soğuyan tatlımızın üzerine krem şantimizi sürüp dolapta 1-2 saat dinlendiriyoruz.

Nefis Limonlu Revani

Nefis Limonlu Revani Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı irmik

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Nefis limonlu revani tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz ve 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Revani hamuru için de malzeme sırasına göre ekleyip çırpıyoruz. Yuvarlak borcam da 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Revanimiz 3-4 dakika kadar fırında içini çektikten sonra soğumuş şerbetimizi döküyoruz. Üzerine hindistan cevizi serperek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

İrmiksiz revani ( yoğurt tatlısı)

İrmiksiz revani ( yoğurt tatlısı) tarifi için malzemeler

Hamur Malzemesi;

3 adet yumurta ( oda ısısında ılık olacak)

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı cıvıkça yoğurt ( oda ısısında ılık olacak)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

Yarım limon kabuğu rendesi

Fırından çıkınca üzeri için;

1 su bardağı ılık su

Şerbeti İçin;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

İrmiksiz revani ( yoğurt tatlısı) tarifi nasıl yapılır?

İlk önce şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı şeker ile 3 su bardağı suyu ocakta kaynatalım kaynadığı anda 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyelim ve bir 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım.Şerbet sönmüş ocağın üstünde sırasını beklesin….

Fırınımızı 180-190 derece de ısıtmaya başlayalım. . Yumurta ile şekeri derin bir kapta mixer ile bir 5 dakika kar gibi krema gibi olana kadar çırpalım. Devamında oda ısısındaki cıvıkça yoğurdumuzu, 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı yumurtalı karışıma ekleyelim. . . Hepsinin üstüne de unumuzu ve kabartma tozumuzu bir elek ile eleyerek ekleyelim. . Güzelce yıkanmış kurulanmış ve rendelenmiş yarım limon kabuğu rendesini de hamura ekleyelim. . Şimdi bu karışımı karıştıralım sakın mixer ile çok hızlıca ve uzunca çırpmayın. . . Nazik nazik çırpma teli yada kaşık ile karışımı yavaş yavaş söndürmeden çok da çırpmadan karıştıralım. Burada ki püf nokta hamuru çok çıpmamak, yumurtaları söndürmemek. . Derin kare borcamı alalım ve sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Hamurumuzu borcama dökelim,eşit şekilde yayalım ve altına bir bez koyarak tezgaha yavaş yavaş vuralım ki hamurun içinde ki hava kabarcıkları çıksın kekimiz daha güzel olsun. Şimdi borcamda ki keki güzelce ısınmış fırına verin ve üzeri güzelce kızarana kadar fırın kapağını açmadan camdan kontrol ederek keki pişirin. Kek güzelce kızardı pişti. Şimdi fırından çıkar çıkmaz keki keskin bir bıçakla kare kare kesin ve hemen ardından 1 su bardağı ılık suyu kekin üzerine her yerine dökün. . Ve hemen arkasından da ılık şerbeti kekin üzerine dökün. 15-20 dakika sonra kekiniz tüm şerbeti güzelce çekti ve revani oldu… Şimdi ister ılık ılık istersenizde bir süre bekledikten sonra servis yapabilirsiniz.Kalan tatlınızın üzerini bir bone ile kapatarak bir kaç gün buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Sunum aşamasında arzu ederseniz tabakta ki tatlınızın üzerine Hindistan cevizi yada çekilmiş fındık ekleyerek servis yapabilirsiniz