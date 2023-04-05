Reuters yazdı: Türkiye'de muhalefet kazanırsa İsveç NATO'ya katılır! Çok konuşulacak analizi!

Türkiye'nin onay verdiği Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

Finlandiya bayrağı, düzenlenen törenle Brüksel'deki NATO karargahına çekildi.

Batı'da gündem İsveç

Reuters, "Türkiye, Finlandiya NATO'ya katıldıktan sonra neden İsveç'i bekletiyor?" başlıklı haberinde konuyu irdeledi.

"Muhalefetin kazanması hızlı katılım şansını artırır"

Stockholm'ün katılım sürecinin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini muhalefetin kazanması halinde hızlanacağı belirtildi:

Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçim düzenlenecek. Muhalefetin kazanması İsveç'in hızlı katılım şansını artırır.

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İsveç'in yolu, seçimler sona erdiğinde daha net olabilir. Ancak bir zaman çizelgesi ve onaylanma garantisi yok.

CHP'den Stockholm'ün üyeliğine destek

Bu ihtimal, akıllara 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, Politico'ya verdiği demeci getirdi. ensonhaber'in aktardığı haberde: Çeviköz, muhalefetin İsveç'in askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirterek, "İsveç'in üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum." demişti.

İsveç mahkemelerinden sınır dışı işlemlerine engel

Öte yandan Ankara'nın, Stockholm'ün terörist grupları barındırdığını söylediği, söz konusu ülkenin ise bu suçlamayı reddettiği aktarıldı.

İsveç mahkemelerinin bazı sınır dışı edilmelerin önüne geçtiğine de dikkat çekildi.

"Erdoğan daha fazla kanıt isteyebilir"

Ayrıca analistlerin, Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu en erken 14 Mayıs seçimleri sonrasına kadar onaylamasını beklemedikleri belirtildi ve şu görüş aktarıldı:

Seçimden sonra bir değişiklik olabilir ya da (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Ankara'nın güvenlik endişelerine dair İsveç'ten daha fazla kanıt görmek isteyebilir.

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