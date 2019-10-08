Reuters duyurdu! İşte TSK'nın vurduğu kritiknoktalar

Reuters'ta yer alan habere göre; Türkiye sınır ötesi harekata hazırlık olarak Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlenecek operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

Reuters’a bilgi veren iki güvenlik yetkilisinden biri, PKK’nın kullandığı geçiş noktalarına atıfta bulunarak, “Irak tarafından Suriye geçiş, lojistik destek imkanı ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tamamen (sınır ötesi operasyona) hazırlık ve altyapı çalışmasıydı” dedi.

Aynı yetkili, “Böylece Suriye’ye transit ve mühimmat dahil lojistik destek hattı kapatıldı” dedi.

Müdahalede ne kadar zarar oluştuğu veya ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi bulunmuyor.