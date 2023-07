Retina hastalıklarının tedavisinde umutlandıran proje

BAU, görme bozukluklarının tedavisinde umut vadeden bir projeye dahil olarak Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı'nda önemli bir başarı elde etti. RETORNA adlı proje, retina hastalıklarına yönelik RNA temelli tedavileri hedefliyor. BAU, projede yer alan 7 üniversiteden biri olmayı başardı.

Görme bozuklukları için yeni tedavi stratejileri acil bir ihtiyaç

Görme bozuklukları, etkilenen hastalar ve toplum genelinde önemli sosyal ve ekonomik etkisi olan artan küresel bir sorunu temsil ediyor. Birkaç yıl içinde, 60 yaşın üzerindeki Avrupa vatandaşlarının çoğunun yaşla ilişkili makula dejenerasyonu (AMD), diyabetik retinopati (DR) ve retinitis pigmentosa (RP) gibi görme bozukluğu hastalıklarından etkileneceğini öngörülüyor. Bu doğrultuda yeni tedavi stratejileri geliştirmek için acil bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görme bozuklukları, küresel ölçekte artan bir sorun olmasına rağmen, retina hastalıklarının etkili bir tedavisi ne yazık ki henüz mevcut değil. Buradan hareketle Bahçeşehir Üniversitesi'nin de dahil olduğu AB Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie Eylemleri programı tarafından finanse edilen “Retinal hastalıkların tedavisinde RNA'ya hedefleme (RETORNA)” projesi, retina hastalıklarının tedavisini hedefliyor.

“Proje, görme sinirbilim alanında genç bilim insanlarını yetiştirmek için platform sağlayacak”

Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı liderlik edecek. Prof. Dr. Serdar Durdağı: “RETORNA, retina hücrelerinde ifade edilen farklı RNA türlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Proje ile biyoinformatik modeller (in siliko), hücre ve doku kültürleri (in vitro), hayvan modelleri (in vivo) ve hastalar üzerinde incelemeler yapılarak farklı retinal hastalıklar için RNA profillerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu taramalar ile retinal dejenerasyonlar (RD) için terapötik yaklaşımlar olarak kullanılacak çeşitli hedefler belirlenecek. Seçilen mikro RNA'ların (miRNA'lar) taklitleri ve RNA-aptamerler, DR, AMD, RP gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Projenin konsorsiyumu, Bahçeşehir Üniversitesi dahil olmak üzere 7 üniversite ve bir araştırma enstitüsünden oluşuyor. 48 ay süreli RETORNA projesi ayrıca 10 ayrı doktora projesine ev sahipliği yapacak olan bir araştırma eğitim ağı oluşturacak. Dolayısıyla bu proje, görme ve sinirbilim alanında genç bilim insanlarını yetiştirmek için yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platform sağlamayı amaçlıyor” diyerek çalışmaya ilişkin detayları açıkladı.

Retorna projesi görme tedavilerinde dönüm noktası olacak

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ufuk Avrupa Programı'nda kabul alan projesi RETORNA, retina hastalıklarının tedavisinde umut vadeden bir RNA tabanlı tedavi yönteminin geliştirilmesi amacıyla önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Proje, görme bozukluklarına çözüm sunmak için yürütülen araştırmalarda yeni bir perspektif sunarken, retina hastalıklarının tedavisinde mevcut sınırlamaların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin dahil olduğu konsorsiyum ile gerçekleştirilecek RETORNA projesi, retina hastalıklarına yönelik RNA tabanlı bir tedavi bulma sürecinde ilerleme kaydetmek ve hastalara yeni umutlar sunmak için önemli bir adım olarak görülüyor.