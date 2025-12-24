Yine de en iyisi Ak Parti ama. Bu işte bir yanlışlık var..

ALİ KARAHASAOĞLU

2025 yılı için belirlenen asgari ücret, 2024 yılındaki 17.002 TL’lik asgari ücrete, yüzde 30 zam ile, 22,104 TL olmuştu..

Tamamlanan yıl olarak düşünürsek, 2024 yılında açıklanan enflasyon oranı %44.4 idi..

Biz asgari ücrete %44.4 oranında artış beklerken, yeni bir metod geliştirildi..

Denildi ki, “Geçtiğimiz yıl, geçmişte kaldı. Biz, asgari ücrete, önümüzdeki süreç için zam yapıyoruz. 2025 yılı için de bizim tahminimiz, %30. Bu oranda asgari ücrete zam yaptık.”

Peki diyelim..

Geldik 2025 yılı sonuna..

2025 yılında enflasyon, kasım ayı itibari ile yıllık %31 olarak açıklandı..

%1’lik bir düşük zam olduğu kesinleşti mi?

Kesinleşti..

Siyasi iktidarın, bu farkı asgari ücrete eklemesi gerekir mi? Gerekir..

Belki de yanlış tahmin ettiği için, yıl başından itibaren (İlla nakit ödenmesi gerekmez. İşverenlerle ortaklaşa bir organizasyon ile, örneğin çeşitli alanlarda sağlanacak desteklerle de bu olabilir.) vermesi gerekir mi?

Bence gerekir..

Bir de buna ilaveten refah payı eklenmesi gerekir..

Artık devletin eli tutulmaz, refah payını ne kadar yüksek verirse, o kadar iyi..

Dün asgari ücret açıklandı..

Yine, önümüzdeki süreç için enflasyon tahmini yapılıp, onun üzerinden asgari ücret belirleneceği belirtilmişti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gün önce 2026 enflasyon tahminini %20’nin altı olarak açıklamıştı..

Eğer 2025 için belirlenen asgari ücret hesaplamasında bir yanlışlık yok idiyse, hesap doğru tanımlanmış idiyse, 2026 için %20 (2026 enflasyonu)+ %1 (2025’in tahmin edilenle, gerçekleşen enflasyon farkı) ve artı olarak refah payı verilmeli idi.

Siyasi iktidar da, 2025 asgari ücretinin belirlenmesindeki yanlışlığın farkında olmalı ki, 2026 için asgari ücreti işçi kesiminin talebi çok daha yüksek rakamlar olmasına rağmen, % 21+refah payı olarak değil, %27 olarak açıkladı..

Refah payı olarak, şimdiye kadar %6 gibi yüksek bir ilave verilmediğine göre..

Siyasi iktidar da, bazı hataların yapıldığını, asgari ücretli lehine, bazı iyileştirmeler yapılması gerektiğine inanıyor..

Sonuçta da..

2025 yılı için belirlenen ve altı aylık ara dönem zammı yapılmayan zaman dilimi için, neresinden bakarsanız bakınız, hesapta bir yanlışlık olduğu aşikar.

2025 enflasyonundan %14’lük bir oran, dar gelirlinin zararı olarak not hanesine yazılmıştı..

Bunun %7’lik kısmı 2026 için belirlenen asgari ücret ile telafi edildiği iddia edilecek olsa bile..

Hem %7’lik bir eksiklik var.

Hem üzerinden geçen bir yıllık bir süreç var.

Hem de refah payı hiç verilmemiş gibi kabul edilmesi gerekecek..