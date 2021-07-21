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Spor Resul Küçük kimdir? Resul Küçük neden vefat etti?
Spor

Resul Küçük kimdir? Resul Küçük neden vefat etti?

Resul Küçük kimdir hayatı | Eski Avrupa boks şampiyonu Resul Küçük evinde ölü bulundu. Peki, Resul Küçük kimdir kaç yaşında? Resul Küçük neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:08:00 -
Resul Küçük kimdir? Resul Küçük neden vefat etti?

Eski Avrupa boks şampiyonu milli sporcu Resul Küçük 27 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Resul küçük kimdir? 

Resul Küçük kimdir? Resul Küçük neden vefat etti?

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Resul Küçük'ün vefat haberiyle ilgili paylaşım yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından geldi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük’ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

2010 yılında Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Resul Küçük 65 kg'da tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olmayı başarmış, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü de almıştı.

 

 

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