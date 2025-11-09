Restorasyonu tamamlanan Selanik’teki Atatürk Evi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te 1881 yılında dünyaya geldiği ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Atatürk Evi, Ulu Önder’in ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünden bir gün önce bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı. Tören Bakan Ersoy'un yanı sıra Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli, Orta Makedonya Bölgesi Modern Anıtlar ve Teknik Çalışmalar Genel Müdürü Dimitris Zygomalas, TİKA Başkanı Abdullah Eren, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri, Batı Trakya milletvekilleri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Yunanistan Mille Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Evi tanıtım filmi gösterildi.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "1,5 asır önce bu evde dünyaya gelen, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılında onu saygıyla ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal'in bizim için ifade ettiği anlam sadece bir devlet adamı olmasından kaynaklanmıyor. Onunla kurduğumuz güçlü bağ, lider olmasının ötesinde daha derin anlamlar taşıyor. İşte bugün burada toplanmamıza vesile olan çalışmalarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan vefamızın ve onun aziz hatırasına olan saygımızın bir nişanesidir. Unutmamalıyız ki Atatürk'e vefa göstermek, Cumhuriyet’e sahip çıkmak ve değerlerini korumak olduğu gibi aynı zamanda ülkemize ve geleceğimize karşı bir sorumluluğumuzdur. Bu vefayı göstermenin en etkili yolu ise onun düşüncelerine, fikirlerine sahip çıkmak, bu değerler ışığında yolumuza emin adımlarla ilerlemektir. Bir milletin geçmişiyle kurduğu ilişki, aynı zamanda geleceğini de belirler. Bu sebeple biz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet iradesine; bağımsızlığa, hürriyete, demokrasiye ve Cumhuriyet’e bağlı kalarak onun emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Atatürk'ün doğduğu ev, yaşadığı yerler, eşyaları da onun yaşamından izler taşımaktadır. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de geçmişimize, kültürümüze ve tarihimize olan bağlılığımızdan hareketle ulu önderin aziz hatırasını, ona yakışan şekilde yaşatma gayretiyle hareket ediyoruz. Atılan her adımın, alınan her kararın, tarihin en zor anında yapılan her bir eylemin olduğu gibi bu kararların alınmasına vesile olan mekanların ve araçların da milletimizin hafızasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Atatürk'ün doğduğu ev de sade bir binadan ibaret değildir. Cumhuriyet’e giden yürüyüşün ilk adımlarının atıldığı bu evin aslına uygun olarak yaşatılması, hikayesinin gelecek nesillere aktarılması hayati bir önem taşımaktadır. Bunların her biri bugün ve gelecekte bize konuşan, istikamet gösteren, geçmişi daha iyi anlamamızı sağlayan eşsiz mirasımızın müstesna parçalarıdır" dedi.