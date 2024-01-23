Restoranların sipariş karmaşasına ustaca çözüm! Kullanıma açıldı

Tüm yemek kanallarına entegre olarak çalışabilen paketservis.app, telefon siparişlerini de ‘caller id’ gibi teknolojiler ile birleştirerek tek ekranda yönetilmesini sağlıyor. Gelen siparişleri otomatik yazıcılara gönderebilen uygulama, tüm yemek siparişlerini tek ekranda restoran sahibine sunarak tek noktadan yönetimin de önünü açıyor. Yanı sıra uygulama, online kanallardan gelen siparişlerin onaylanması, yola alınması ve teslim edilmesi aşamalarını da otomatik olarak sisteme giriyor.

Paket servis kurye yönetiminde de ‘Loji.app’ ile tam entegre olan sistem aynı zamanda restoranların kurye yönetiminde de birtakım kolaylıklar sağlıyor. Bu alanda ‘Komşun da kazansın, sen de kazan’ ürünüyle dikkat çeken uygulama, komşu restoranların paket servis operasyonunu birleştirerek hem ekonomik hem optimize bir kurye operasyonu yapabilmenin kapısını aralıyor. Yaklaşık 3 yıldır hem operasyon hem de geliştirme tarafında çeşitli iyileştirmelerle büyüyen uygulama, şu anda binden fazla kullanıcıya ulaşmış durumda.