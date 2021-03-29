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Korona Virüs Restoranlar tekrar kapatılacak mı?
Korona Virüs

Restoranlar tekrar kapatılacak mı?

Türkiye'nin gözü bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda kafe, restoran, lokanta gibi işletmeler belirli saatlerle açılmıştı. Vaka sayılarının değişmesi ve risk haritasının güncellenmesi ile kafe ve restoranların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak kazandı. Peki, 26 Mart Kabine Toplantısı kararları ile lokanta, kafe ve restoranlar tekrar kapatılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:06:00 -
Restoranlar tekrar kapatılacak mı?

Kafeler kapanacak mı? sorusunun yanıtı bireylerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda kafeler bazı risk gruplarında belirli saatler arasında müşterilere kapılarını açtı. Peki, 26 Mart Kabine Toplantısı ile kafeler tekrar kapatılacak mı?

Restoranlar tekrar kapatılacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni karar gelip gelmediği merak ediliyor. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 civarında alınan yeni kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kafeler ve restoranlarla ilgili son dakika gelişmeleri açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.

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