Restorandaki skandal görüntüler! Askeri üniforma ile bakın ne yaptılar!

İstanbul’da bir restoranda üniformayla servis yapılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iş yerinin Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde faaliyet gösterdiği ve Türk vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlendi. Videoda askeri üniforma ile servis yapan kişinin ise işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan çalışan Y.J. gözaltına alındı.