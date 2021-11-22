Restoranda yangın!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Küçük Karasu Mahallesi'nde Serpil Y'ye ait balık restoranında yangın çıktı.
Yangını fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada başlayan ve çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
İş yeri sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
Dumandan etkilenen Serpil Y'ye sağlık görevlileri ambulansta müdahalede bulundu.