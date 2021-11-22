  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Restoranda yangın!
Aktüel

Restoranda yangın!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 23:32:00 -
Restoranda yangın!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Küçük Karasu Mahallesi'nde Serpil Y'ye ait balık restoranında yangın çıktı.

Yangını fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada başlayan ve çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

İş yeri sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Dumandan etkilenen Serpil Y'ye sağlık görevlileri ambulansta müdahalede bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı
Ekonomi

Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı bildirildi. ..
TİP'ten
Siyaset

TİP'ten "Zillet"e hem ayar hem akıl

PKK sevici HDP kontenjanından milletvekili olan, ancak daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen milletvekili Barış Atay,..
Milyonlar merak ediyordu! Yerli otomobilin fiyatı için ipucunu verdi!
Otomotiv

Milyonlar merak ediyordu! Yerli otomobilin fiyatı için ipucunu verdi!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin fiyatına ilişkin "Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ün başında içten yanmalı bir C-SUV'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay