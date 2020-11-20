Rest çektiler! Macron'un başı dertte

Fransa’nın ana akım medyası başta olmak üzere birçok basın kuruluşu, hükümetin "gösterileri takip eden gazetecilerin valilikten akreditasyon yaptırma gerekliliğine" ilişkin isteğine rest çekti.

Aralarında Fransa resmi haber ajansı AFP ile Le Monde, Le Point, Mediapart, Le Figaro ve BFM TV gibi ülkenin önde gelen basın kuruluşları gösterilerin takibini yapacak basın mensupları için akreditasyon başvurusu yapmayacakları ile ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in "protesto ve gösterileri takip edecek basın mensupları valiliklerden akreditasyon almalı" sözleri anımsatılarak, bahse konu basın kuruluşlarının editöryal birimlerinin bu tutumdan basın özgürlüğü adına endişe duydukları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazetecilerin korunmasının amaçlandığı ifade edilen içerik gazeteciliği kısıtlamak kontrol altına almak anlamına geliyor. Bu kapsamda polis ve jandarmanın görsellerini çekmeyi yasaklayan güvenlik yasası tasarısı da bu iradenin bir adımı olarak tedirgin ediyor" denilerek, gazetecilerin gösterilerin takibi için valiliklere akreditasyon için başvurmayacağı vurgulandı.

Gazetecilik mesleğinin kamuya açık alanlarda özgürce icra edilmesi için akreditasyon zorunluluğunun bulunmadığına dikkat çekilerek, "Bu sebepler ışığında gazetecilerimizin gösterilerin takibi için akredite olmaları zorunluluğunu reddediyoruz." denildi.

Bahse konu medya kuruluşlarının 1881 Basın Özgürlüğü Yasası'na bağlılıklarını teyit ettiği ve yasanın korunması adına teyakkuzda olacakları belirtildi.

Hükümet tepkiler üzerine geri bastı

Öte yandan, tepkiler üzerine Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasasına, basın özgürlüğünü güvence altına alan madde ekleyeceklerini söylemiş, görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilebileceği, yayımlanabileceği fakat kötü amaçlarla kullanılamayacağını vurgulamıştı.

Fransa’daki yeni güvenlik yasa tasarısına göre, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzünü ya da kimliğini gösteren unsurların görüntülerinin yayımlanması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlara 1 sene hapis ve 45 bin avro para cezası verilecek.

Tasarıda güvenlik güçlerinin görev esnasında kullandığı kameralar ile insanların izlenebileceği, gösterilerde "drone" kameraların kullanılacağı bildiriliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.