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Ekonomi Resmi tatillerde EFT var mı? 19 Mayıs EFT limiti ne kadar?
Ekonomi

Resmi tatillerde EFT var mı? 19 Mayıs EFT limiti ne kadar?

19 Mayıs EFT işlemi yapılır mı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bilindiği gibi resmi tatillerden biri. Resmi tatil sebebiyle vatandaşlar 19 Mayıs’ta bankaların açık olup olmadığını, EFT işlemi yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, bugün EFT yapılabilir mi? Resmi tatillerde EFT limiti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:13:00 -
Resmi tatillerde EFT var mı? 19 Mayıs EFT limiti ne kadar?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Resmi tatil olması sebebiyle pek çok kişi eft işleminin yapılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, EFT resmi tatilde oluyor mu?

Resmi tatillerde EFT var mı? 19 Mayıs EFT limiti ne kadar?

Ocak 2021’de FAST sistemi hayata geçirildi. Bu sistem sayesinde artık 7/24 EFT işlemi yapılabiliyor. FAST ile eft işlemi birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. FAST ile resmi tatillerde de eft işlemlerinizi kesintisiz yapabilirsiniz. FAST işleminde EFT üst limiti 1000 lira olarak belirlendi. FAST işlemi yapabilmek için bir yere başvurmanıza gerek yok. Mobil bankacılık kullanıyorsanız her zamanki gibi EFT işleminizi yapabilirsiniz.

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