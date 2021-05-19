19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Resmi tatil olması sebebiyle pek çok kişi eft işleminin yapılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, EFT resmi tatilde oluyor mu?

Resmi tatillerde EFT var mı? 19 Mayıs EFT limiti ne kadar?

Ocak 2021’de FAST sistemi hayata geçirildi. Bu sistem sayesinde artık 7/24 EFT işlemi yapılabiliyor. FAST ile eft işlemi birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. FAST ile resmi tatillerde de eft işlemlerinizi kesintisiz yapabilirsiniz. FAST işleminde EFT üst limiti 1000 lira olarak belirlendi. FAST işlemi yapabilmek için bir yere başvurmanıza gerek yok. Mobil bankacılık kullanıyorsanız her zamanki gibi EFT işleminizi yapabilirsiniz.