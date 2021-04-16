  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para kararı
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para kararı

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 01:00:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para kararı

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği bildirildi.

Ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirtildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı
Siyaset

Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'ye ağır ithamlar yönelten ..
Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...
Yerel

Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüse yakalanan Kerim Şişman adlı vatandaş, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hay..
Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!
Gündem

Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve ülkedeki Kuran kurslarının kapatılmasına karar verdi. yeniakit.com.tr’ye konu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay