Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para kararı

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği bildirildi.

Ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirtildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.