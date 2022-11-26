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Aktüel Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar planlarında yeni düzenleme
Aktüel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar planlarında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da cemevleriyle ilgili imar planlarının tanziminde 'cemevi' yerleri ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 21:43:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar planlarında yeni düzenleme

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da cemevleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu'na şu ek madde eklendi:

"İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılır. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilir. Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez."

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