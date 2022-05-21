Resmi Gazete’de yayımlandı! Erdoğan'dan 5 Haziran kararı

Yeniakit Ankara

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye Çevre Haftası' hakkında açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın kararı ile, 5 Haziran'ın bulunduğu hafta, yeşille mavinin diyarı cennet vatanımızda her yıl 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyamızı koruyacak, yavrularımıza yemyeşil bırakacağız” dedi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl farklı bir temada 'Tek Bir Dünya' sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacaktır.

Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilirlik yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin her geçen gün giderek arttığı Ülkemizde Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacaktır."