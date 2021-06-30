  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
EURO 2020'nin çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Katil İsrail’in yıkım planına protesto
Kütahya'da korkutan deprem
Kilosu 800 liradan satılıyor
Ekonomi Resmi Gazete’de yayımlandı! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasında başvuru süresi cumhurbaşkanının izması ile 6 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 08:15:00 -
Resmi Gazete’de yayımlandı! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı

Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.

Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.

Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay