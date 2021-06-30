Resmi Gazete’de yayımlandı! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasında başvuru süresi cumhurbaşkanının izması ile 6 ay daha uzatıldı.
Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.
Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.
Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.