  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Resmen değişti
Gündem

Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Resmen değişti

Araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:35:00 -
Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Resmen değişti

"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da "www.gib.gov.tr" internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.

Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın, ihlal tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sisteminden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halim Üzgün

Tahsil edemeyeceğimiz, affedeceğiniz, yasal altyapısı olmayan cezaları ne diye yazarsınız. İşi, olmayan öğrenciye soka çıkma, cezası olarak 900 lira niye yazarsınız. Kim ödeyecek bu cezayı. Devlet ciddiyet ister. Ciddi olalım beyler.
  • Yanıtla
Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi
Dünya

Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi

Rusya'nın ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretim bandından çıkan ilk Su-5..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay