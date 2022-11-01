Resmi Gazete'de bugün: 1 Kasım 2022 kararları! (11.01.2022)
Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Kasım 2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 1 Kasım 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var?1 Kasım 2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler.
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Resmi Gazete'de 1 Kasım 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Kasım 2022 tarihli ve 32000 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6340)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6341)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6342)
–– Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6343)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6344)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6345)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6346)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6347)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6348)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6349)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/594)
YÖNETMELİK
–– Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 1. ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
2002/3654 sayılı bakanlar kurulu kararı için TIKLAYINIZ
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar dahil edildi. Bölgeye dahil edilen alanın sınırlarına ilişkin harita da ilan ekinde yer aldı.
Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi alanı genişletildi.
Bölgeye dahil edilen alanın sınırlarına ilişkin harita da ilan ekinde yer aldı.
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