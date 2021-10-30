  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Resmi Gazete atama kararları
Gündem

Resmi Gazete atama kararları

30 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları yer aldı. Peki, kim hangi göreve getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:11:00 -
Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete’nin 30 Ekim 2021 tarihli sayısında atama kararları yer aldı. Peki, kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
Altın gündemdeyken bir yatırım aracı patladı gidiyor: Birkaç ay boyunca...
Ekonomi

Altın gündemdeyken bir yatırım aracı patladı gidiyor: Birkaç ay boyunca...

Son dönemde altın kadar çıkış yakalayan gümüş fiyatlarının daha fazla kazandıracağı uzmanlar tarafından tahmin ediliyor.
İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı
Siyaset

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim" diyerek kendisini öven CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay