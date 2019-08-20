Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevleri ve yol kontrol ve denetleme noktaları esnasında şüphelenilen ve kontrolleri yapılan araçların üzerinde takılı plakası ile tescil plakalarının uyuşmadığının tespit edilerek ele geçirilen 3 adet plaka incelenmek üzere Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Şüpheli araç sürücüleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.