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Resmi açıklama geldi! Efsane geri dönüyor

Telefonların akıllanması ve dijital müziğin hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle yerini yeni rakiplerine bırakan bir zamanların efsane uygulaması Winamp, geri dönmeye hazırlanıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:33
Resmi açıklama geldi! Efsane geri dönüyor

Bir zamanların popüler müzik uygulaması Winamp, hemen her bilgisayarda bulunurdu; ancak telefonların akıllanması ve dijital müziğin hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle yerini yeni rakiplerine bırakan Winamp'tan bir süredir haber alamıyorduk. Ancak TechCrunch'ın haberine göre Winamp, bir uygulama olarak telefonlara gelmeye hazırlanıyor!

1997'de piyasaya sürülmüştü

İlk olarak 1997'de piyasaya sürülen Winamp, gün geçtikçe büyümeye başlayınca AOL tarafından 2002 yılında satın alınmış, uygulama büyüme ivmesini o günlerde sürdürmüştü. Ücretsiz olarak indirilebilmesi ve müzikler üzerinde fazlasıyla hakim olması uygulamayı rakiplerinden öne çıkarıyordu. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde AOL'nin satışa çıkardığı Winamp, Radionomy isimli bir şirkete satıldı.

Mobil sürümüyle geliyor

Uzun süredir sesi çıkmayan Winamp'ın çağa uygun şekilde mobil uygulama olarak geri döndüğü ortaya çıktı. Radionomy CEO'su Alexandre Saboundjian, Winamp'ın mirasını taşıdıklarını ve gelecek mobil sürümün alanında en iyisi olacağını kaydetti.

Winamp, sadece telefon ve tabletlerde olmayacak; aynı zamanda masaüstü sistemlerde de çalışacak. Winamp'in bu yeni sürümünün neye benzeyeceği hakkında daha fazla ayrıntı yok.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:33
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