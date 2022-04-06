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Dünya Resmen vahşet: Rusya insani yardım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Resmen vahşet: Rusya insani yardım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:32:00 -
Resmen vahşet: Rusya insani yardım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kyrylenko'nun sosyal medyada paylaştığı saldırı sonrası anlara ait fotoğraflarda yaralı 2 kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ciddi şekilde yaralandığı ve bacağından yaralanmış başka bir kişinin ise kurtarma aracına alındığı görüldü.

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