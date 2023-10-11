  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Resmen siyasete girdi! Hakan Peker'in partisi belli oldu
Siyaset

Resmen siyasete girdi! Hakan Peker'in partisi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:45:00 -
Resmen siyasete girdi! Hakan Peker'in partisi belli oldu

Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.

Akşener, grup toplantısında Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı.

Partiyi şarkıcılarla dolduran İP'in Mustafa Sandal'ı da Beşiktaş belediyesine aday göstermesi bekleniyor.

'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...
'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...

Gündem

'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı!
Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı!

Gündem

Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı!

Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı
Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı

Medya

Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı

İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi
İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi

Medya

İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23