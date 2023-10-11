Resmen siyasete girdi! Hakan Peker'in partisi belli oldu
Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.
Akşener, grup toplantısında Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı.
Partiyi şarkıcılarla dolduran İP'in Mustafa Sandal'ı da Beşiktaş belediyesine aday göstermesi bekleniyor.