Resmen her yerinden petrol fışkırıyor! 'Yeni müjde gelebilir' diyerek duyurdular

Şırnak Gabar’da değeri 12 milyar dolar olan 150 milyon varillik petrol bulunmasının ardından Enerji Bakanı Fatih Dönmez yeni bir rezerv müjdesi daha verdi. Bakan Dönmez, “Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek” diye açıklamada bulundu.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunmuştu. 12 milyar dolarlık rezerv değerine sahip 150 milyon varillik petrol rezervinin bulunduğu bölgede çalışmalar aralıksız sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Yeni keşif gelebilir

Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl da yine dünya tarihine baktığımızda karalardaki en büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada yer alan bir keşfi gerçekleştirdik, 150 milyon varillik net üretilebilir keşfe imza attık. Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek. Böylece hem doğal gazda Karadeniz keşfiyle birlikte hem de petrolde dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız" dedi.