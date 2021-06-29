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Ekonomi Resmen duyurdular! O ülkeden flaş kripto para kararı
Ekonomi

Resmen duyurdular! O ülkeden flaş kripto para kararı

Çin ve İran'ın ardından Meksika'da kripto paralara yönelik olarak finansal kuruluşların yetkisi olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 09:06:00 -
Resmen duyurdular! O ülkeden flaş kripto para kararı

Kripto para piyasalarına ilişkin ülkeler sert müdahalelerini sürdürme kararını yineliyor. Çin ve İran'ın olumsuz tutumunun ardından İngiltere, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ı ülkeden men etmişti.

Bugün ise Meksika Merkez Bankası açıklamada bulundu.

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego'nun bankasını kullanarak kripto tokenleri kabul etmeye başlamak istediğini açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte Bitcoin'de toparlanma grafiği görülmüştü.

Merkez Bankası'ndan uyarı

Meksika Merkez Bankası ise açıklamaya kısa sürede yanıt verdi ve ülkedeki finansal kuruluşların kripto paralarda hizmet verme, al-sat yetkisi bulunmadığını açıkladı. Yetkisiz işlemlerin yaptırıma tabi olacağını kaydeden merkez bankası, maliye bakanlığı ile ortak yaptığı açıklamada kripto paraların Meksika'da yasal statüde olmadığını belirtti. Ayrıca merkez bankası, kripto paraların risklerine de dikkat çekti.

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