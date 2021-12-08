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Spor Resmen duyurdular! 3 milyarı geçti
Spor

Resmen duyurdular! 3 milyarı geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi tarafından izlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:18:00 -
Resmen duyurdular! 3 milyarı geçti

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, bağımsız bir araştırma kurumu tarafından Tokyo 2020'nin izlenme istatistiklerinin incelendiği belirtildi.

Buna göre, dünya genelinde 3,05 milyar kişi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı televizyon kanalları veya dijital ortamlardan takip etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na oranla izlenme ortalamasında yüzde 139'luk artış yaşandı.

Tokyo 2020'ye ait dijital ortamlardan 28 milyar video izlenirken, bu sayı, tüm olimpiyatların rekorunu kırdı.

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