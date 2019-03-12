Resmen doğrulandı! İki dev banka birleşiyor
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşme iddialarına ilişkin "Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var" açıklamasında bulundu.12 Mart 2019 Salı 16:20
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ülkenin en büyük iki bankası Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşme görüşmeleri yapmakta olduklarını doğruladı.
"Görüşmeler var"
Birleşme görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin sorulduğu Scholz, "Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var" yanıtını verdi.
Alman hükümeti birleşme istiyor
Alman hükümeti Deutsche Bank'ın sağlığı konusunda endişe ediyor ve Commerzbank ile birleşmesi için bastırıyor. Ancak Deutsche Bank'ın en büyük iki hissedarı böyle bir birleşmeye kuşku ile yaklaşıyorlar.
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