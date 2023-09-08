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Eğitim Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu
Eğitim

Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:07:00 -
Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki sınavların test usulü değil yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenleme yaptı. Liselerde sınavlar artık klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Sınavlar artık cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

Türk dili ve edebiyatı sınavlarında dil becerisi ölçülecek

Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu çerçevede Türk dili ve edebiyatı dersi sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

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