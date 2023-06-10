  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu yenilginin sebebini açıkladı! Gülmekten karnınız ağlayacak

O ilimizdeki doğalgaz kazılarında tarihi buluş! Keşif sonrası kazı çalışmalarına apar topar ara verildi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tüm detaylar İşte erken ödeme takvimi! 2023 SGK emekli ikramiyesi ne kadar?

Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Eğer faizi çıkarmak için getirildiyse… Merkez Bankası Başkanlığı’na bir Hafize gelmiş!

İki çocuğu evlatlık alıp yıllarca tecavüz ettiler! LGBT sapkınlarının mide bulandıran hikayesi

Yargıtay'dan yeni adım, beklenmedik Türkiye kararı: Direksiyon başında telefon kullananlar! İlan etti

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

İsveç, Türkiye'yi beklemeden harekete geçti!
Spor Resmen değişti! Galatasaray’da bir devrin sonu
Spor

Resmen değişti! Galatasaray’da bir devrin sonu

Yeniakit Publisher
2023-06-10 12:17:00 -
Resmen değişti! Galatasaray’da bir devrin sonu

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bazı maddeler için tüzük tadili tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelere teşekkür ederken, "Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz" dedi.

Galatasaray Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Tüzük’ün 1, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 87, 95, 96, 100, 113, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ve G1 maddelerinin değiştirilmesi ile 26A maddesinin Tüzük’e eklenmesine ilişkin tüzük tadili tasarısı görüşüldü.

Buna göre Galatasaray'da seçim süresinin 2 yıla indirilmesi ve yönetim ibralarına ilişkin maddelerdeki değişikliklerle birlikte diğer maddeler kabul edildi.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün sizlerin önlerine tüzük değişikliği için bazı öneriler getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da yapmak istediğimiz hava, yapmak istediğimiz sevgi ikliminin vücut bulduğu için sevinçliyim. Ben ve arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Duygusal bir durumdayım. Şundan emin olun. Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım buna ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvelerini inşallah bu sene toplayacağız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteği ne olur sürdürün. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulu ekibim adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir
Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Spor

Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'da tutunamamıştı, şimdi ise... Resmen belli oldu! Dikkat çeken bir gelişme...
Galatasaray'da tutunamamıştı, şimdi ise... Resmen belli oldu! Dikkat çeken bir gelişme...

Spor

Galatasaray'da tutunamamıştı, şimdi ise... Resmen belli oldu! Dikkat çeken bir gelişme...

PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!
PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Spor

PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Galatasaray'da bir bu eksikti! Bakalım şimdi ne olacak? Gözler İtalyan yıldızda...
Galatasaray'da bir bu eksikti! Bakalım şimdi ne olacak? Gözler İtalyan yıldızda...

Spor

Galatasaray'da bir bu eksikti! Bakalım şimdi ne olacak? Gözler İtalyan yıldızda...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23