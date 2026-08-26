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Spor Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti
Spor

Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti

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Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti

Türkiye'de 4 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi. TFF, yabancı kuralı konusunda yeni kararını resmen duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kadrosunda yabancı oyuncu limiti aşan kulüplere yönelik yeni bir düzenleme getirdi.

10+4 kuralının üzerinde yabancı bulunduran takımlar, bu isimleri Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürebilecek. Söz konusu esneklik yalnızca Türkiye Kupası’nda geçerli olacak. Trendyol Süper Lig’de ise 10+4 sistemi aynen devam edecek. Kulüpler, sözleşmesi bulunan 14 yabancı oyuncuyu diledikleri gibi Türkiye Kupası’nda kullanabilecek.

Düzenlemenin kapsamı sınırlı tutuldu. Kararın resmi olarak açıklanmasından sonra transfer edilecek oyuncular bu uygulamaya dahil edilmeyecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralındaki değişiklikle ilgili bir açıklama yayınladı. Federasyondan, “2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde Değişiklik” başlığıyla yapılan açıklamada değişikliğin detaylarına yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada A takım listesine yazılamayan futbolcuların Türkiye Kupası maçlarında belirlenen koşullar dahilinde oynatılabileceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamadaki ilgili madde şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."

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