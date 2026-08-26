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Tarih 26 Ağustos 2024: Osman Başpehlivan'ın vefatı (İlk İslami Yayınevi Kurucularından)
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26 Ağustos 2024: Osman Başpehlivan'ın vefatı (İlk İslami Yayınevi Kurucularından)

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26 Ağustos 2024: Osman Başpehlivan'ın vefatı (İlk İslami Yayınevi Kurucularından)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün İslami yayıncılığın ilklerinden ve Bahar Yayınları kurucusu olan Osman Başpehlivan’ı vefatının 1. yıl dönümünde hayırla yâd ediyoruz.

Osman Başpehlivan, 1932 yılında Artvin Yusufeli, Kılıçkaya nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokulu Nahiyesinde okudu. İlkokuldan sonra çalışmaya başladı. 1952 yılına muhabereci olarak başladığı askerliğini Kore’de devam ettirdi. 1955 yılında yurda dönüp İzmir limanında gemiden indiğinde terhis oldu.

Askerlikten sonra kısa süre Bursa’ya yerleşti. Ticaretle iştigal etti. Hafızlık yapmak için İstanbul ‘a geldi. Valide Atik Camiine yerleşti. İslam dergisinin İstanbul temsilciliğini yaptı. Bu vesile ile İstanbul da bulunan ilim fikir ve maneviyat önderleriyle tanıştı. Bir yanda da dışarıdan sınavlara girerek eğitimine devam etti.



Başpehlivan, bir cuma namazında yolu İskenderpaşa Camiine düştü. Mehmet Zahit efendinin hutbesini dinledi, arkasında namaz kıldı. Hoca efendiyi çok sevdi. Hoca efendinin en yakınlarından oldu. İskenderpaşa Camii’nden ayrılmadı.

Mehmet Zahit Kotku hazretlerinin vefatından sonra Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan hocaefendinin de en yakınlarındandı. Osman Başpehlivan, bütün imkânlarını Allah yolunda seferber etti.



Manevi bilincin artmasında ve şuurlu nesillerin yetişmesinde önemli katkısı olan Osman Başpehlivan, 1960 yılında kurduğu Bahar Yayınları ile ülkemize yüzlerce eser kazandırdı.

Osman Başpehlivan, 26 Ağustos 2024’te ebediyete irtihal etti. Başpehlivan’ın naaşı, Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Topkapı’daki aile kabristanına defnedildi.

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