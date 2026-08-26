TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Geçen yılın fındık mahsullerini bu yıl satın almayacaklarını ifade eden Güldal, "Çünkü geri dönme söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Ödemelerle ilgili olarak ise bu sene tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz.