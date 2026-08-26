  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yumurtalarından çıktılar! Yavru kaplumbağalar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda ani geri çekilme olacak mı? ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak Oosterwolde transferinde sağlık engeli çıktı! Roma yeni teklif yaptı CHP mi, Yeni Parti mi derken… Mansur Yavaş son kararını verdi! Takla atan araçtan çıkarıldı Kedi yüzünden yoldan çıkıp bahçeye uçtu Maaşı tam 350 bin lira: O meslek gurubuna büyük talep var!
Tarım
8
Yeniakit Publisher
TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2025 yılına ait fındıkların bu yıl TMO tarafından kesinlikle alınmayacağını söyledi.

#1
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

TMO, 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak belirlenmesi sonucu üreticiler günler öncesinden randevularını aldı.

#2
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Serbest piyasa ile TMO arasındaki yaklaşık 70 TL'lik fiyat farkı, üreticilerin TMO'ya olan güvenini arttırırken, fındık alımları ise 24 Ağustos tarihinde başladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu Valisi Muammer Erol ve beraberindeki yetkililer ile birlikte Gülyalı ilçesindeki fındık alım noktasını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunularak, görevlilerden bilgiler alındı.

#3
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Müdür Güldal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık alımı ile görevlendirildik. 2017 yılından itibaren üst üste kesintisiz bir şekilde görevlendiriliyoruz. Bu süreçte çok şükür fındık üreticisi, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandı" dedi.

#4
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Bu sene ülke genelinde tüm ürünlerde bereketli bir sezon yaşandığını ifade eden Güldal, "Fındık ve diğer ürünler bu şekilde. Fındıkta 2026 yılı alım sezonunu başlatmış olduk. Üreticilerimiz randevu sistemlerini öğrendiler, TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun olan güne randevularını alarak, ürünlerini getirmeye başladılar.

#5
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

İlk günlerde kurutma ve nemden dolayı yoğunluk az olsa da ilerleyen günlerde artacaktır. Biz, son ürün gelene kadar mahsulleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

#6
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

Geçen yılın fındık mahsullerini bu yıl satın almayacaklarını ifade eden Güldal, "Çünkü geri dönme söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Ödemelerle ilgili olarak ise bu sene tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz.

#7
Foto - TMO noktayı koydu! Asla geçen yılın mahsulü alınmayacak

31 Aralık tarihine kadar da alım görevimiz vardır" ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından bereketli bir sezon için dua edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5’inci günün..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu.
CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi'nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasında sanıkları..
CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti
Gündem

CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti

CHP yönetimi 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halind..
CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
Gündem

CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, ABD’den kalkıp Riga’ya uğradıktan sonra Moskova’daki ..
8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini
Ekonomi

8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında rekor beklentilerini açıklayarak piyasadaki son durumu AKİT TV'ye değerlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23