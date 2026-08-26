Siyonist terörü! Geniş çaplı saldırı başlattılar

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre saldırılara askeri araç hareketliliği, arazi tahribatı ve bazı kavşaklara toprak barikatlar kurulması eşlik etti.

SUR’DA ÇOK SAYIDA NOKTA VURULDU

İsrail savaş uçakları Sur kenti ile Mansuri beldesine iki hava saldırısı düzenledi. Tayr Harfa’nın dış kesimlerindeki Vadi Hasan bölgesi de bombardımanın hedefi oldu.

Tayr Harfa ile Mecdelzun arasına iki hava saldırısı gerçekleştirilirken, Mansuri ve Mecdelzun beldeleri yoğun şekilde bombalandı.

Tayr Debba’da İsrail ordusundan kalan mühimmatın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

MERCIİYYUN OVASI’NDA YANGIN ÇIKTI

İsrail ordusu Merciiyyun bölgesindeki Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerini bombalarken, Beni Haiyan’ı topçu ateşiyle hedef aldı. Aynı bölgede askeri araç hareketliliği ile kazma ve yakma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail topçularının Hamamas Tepesi’nin altındaki Merciiyyun Ovası’nı vurması üzerine bölgede yangın çıktı.

Savaş uçakları Deyr Meymas’ta Litani Nehri yatağını bombaladı. Kefr Kella ve Tell Nahas’taki İsrail birlikleri ise bazı kavşaklara toprak barikatlar yerleştirdi.

BİNT CUBEYL VE NEBATİYE’YE SALDIRI

Bint Cubeyl bölgesindeki Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşine tutuldu. Hillet Haris’ten ilerleyen İsrail askeri araçlarına ağır makineli tüfeklerle açılan ateşin eşlik ettiği belirtildi.

Nebatiye’deki Zavtar eş-Şarkiyye bölgesi de şiddetli saldırıya uğradı. İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Davhat Kefr Rumman yolunda ilerleyen aracı güdümlü füzeyle hedef aldı. Füzenin zemine isabet etmesi nedeniyle araç hasar gördü, olayda can kaybı yaşanmadı.

İsrail savaş uçakları bölgeye çok sayıda saldırı düzenlerken, bir İsrail birliğinin Meyfedun’daki es-Savvan Tepesi’ne sızarak bir eve konuşlandığı aktarıldı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Lübnan makamlarının verilerine göre İsrail’in 2 Mart 2026’dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.