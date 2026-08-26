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Gündem Mansur Yavaş'a Meclis kilidi! ABB'de dengeler altüst oldu: CHP mi, Yeni Parti mi?
Gündem

Mansur Yavaş'a Meclis kilidi! ABB'de dengeler altüst oldu: CHP mi, Yeni Parti mi?

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Mansur Yavaş'a Meclis kilidi! ABB'de dengeler altüst oldu: CHP mi, Yeni Parti mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siyasi dengeler altüst oldu. CHP'den kopuşlar ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'nin 90 olan sandalye sayısı 49'a kadar gerilerken Cumhur İttifakı 62 üyeye ulaştı. Yeni Parti ise 30 sandalyeye sahip. Ortaya çıkan yeni aritmetiğin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hareket alanını ciddi şekilde daralttığı belirtilirken, Yavaş'ın olası parti değişikliğinin önünde de Meclis dengelerinin bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde siyasi tablo baştan aşağı değişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Meclis'te 90 üyeyle büyük bir siyasi ağırlığa sahip olan CHP, yaşanan ayrışmaların ardından 49 üyeye kadar geriledi.

Yeni Parti'nin kurulması ve CHP'den yaşanan kopuşlarla birlikte ortaya çıkan yeni sandalye dağılımı, ABB Başkanı Mansur Yavaş açısından da dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

CHP 90'DAN 49'A DÜŞTÜ

ABB Meclisi'ndeki en büyük değişim CHP cephesinde yaşandı.

31 Mart seçimlerinin ardından 90 üyeyle temsil edilen CHP'nin sandalye sayısı, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından yaşanan geçişlerle 49'a kadar düştü.

Yeni Parti ise ABB Meclisi'nde 30 üyeye ulaştı.

CHP ve Yeni Parti'nin sandalye sayıları toplandığında ise rakam 79'da kalıyor.

CUMHUR İTTİFAKI 62 SANDALYEYE ULAŞTI

Meclis'in diğer tarafında ise Cumhur İttifakı bulunuyor.

AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam sandalye sayısı 62'ye yükseldi.

Böylece ABB Meclisi'nde karar süreçlerini doğrudan etkileyebilecek yeni bir siyasi aritmetik ortaya çıktı.

Meclis'te ayrıca CHP'den ayrılarak herhangi bir partiye katılmayan 7 bağımsız üye bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ İÇİN KRİTİK TABLO

Ortaya çıkan sandalye dağılımının en fazla etkileyebileceği isimlerden biri ABB Başkanı Mansur Yavaş.

CHP ile Yeni Parti'nin toplamı 79 üyede kalırken Yavaş da hesaba katıldığında sayı 80'e ulaşıyor.

Ancak CHP ve Yeni Parti arasındaki siyasi ayrışma nedeniyle bu rakam tek başına ortak hareket eden bir blok anlamına gelmiyor.

Bu durum, Yavaş'ın Meclis'ten geçirmek istediği kritik kararlar açısından farklı siyasi gruplarla uzlaşmasını daha önemli hale getiriyor.

YAVAŞ'IN YENİ PARTİ'YE GEÇİŞİNİ MECLİS ARİTMETİĞİ Mİ ENGELLİYOR?

Siyasi kulislerde konuşulan bir başka dikkat çekici başlık ise Mansur Yavaş'ın geleceği.

Meclis'teki yeni dengenin, Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçme ihtimalini zorlaştırdığı öne sürülüyor.

Yeni Parti'nin 30 üyeye sahip olduğu mevcut tabloda Yavaş'ın olası bir parti değişikliğinin Meclis'teki siyasi desteğini nasıl etkileyeceği kritik önem taşıyor.

ABB'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

CHP'nin 90 sandalyeden 49'a gerilemesi, Yeni Parti'nin 30 üyelik grupla ortaya çıkması ve Cumhur İttifakı'nın 62 sandalyeye ulaşması Ankara siyasetinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Özellikle kritik belediye kararlarında ortaya çıkacak ittifaklar ve bağımsız üyelerin tavrı bundan sonraki süreçte çok daha belirleyici olacak.

ABB Meclisi'ndeki yeni aritmetik, Mansur Yavaş'ın önündeki siyasi denklemi de hiç olmadığı kadar karmaşık hale getirmiş durumda.

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Yorumlar

Zeynel

Kritik değil sessizlik yavaş derinden stratejik

Adem

Aman iyi...bu yolsuzlara yolsuzluk yaptirmayin...her seye dikkat edilsin .
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