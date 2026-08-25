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Gündem Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı
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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı

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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Örgütle iltisaklı 11 şirket ve 3 derneğe de kayyım atanması kararlaştırıldı. İşte o firmalar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen dev operasyonda 38 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 13 kişinin yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Örgütle iltisaklı 11 şirket ve 3 derneğe de kayyım atanması kararlaştırıldı.

MASAK raporlarındaki 100 milyarlık para trafiği ve ByLock benzeri gizli yazışmalar

Soruşturmanın geçmişinde, 13 Ağustos’ta başlayan ilk operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de yer aldığı 32 kişi tutuklanmış, hazırlanan MASAK raporlarında 100 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği tespit edilmişti. Yapının üst yönetiminin "Glooper" isimli gizli bir haberleşme programı kullandığı belirlenirken, firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste ise 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli plakaların usulsüz kullanıldığı ve şüpheli kiralama süreçleriyle bağlantılı isimlerin tespit edildiği açıklanmıştı. Operasyon kapsamındaki adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.

54 ŞÜPHELİDEN 38'İ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın yurt dışında, 1 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 şirket ile üç derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Kayyım atanan dernek ve şirketler şöyle:

Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.

Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hicaz Derneği Anonim Şirketi

Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

Diversity Derneği

İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

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