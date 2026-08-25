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Gündem Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonların yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması, Hazine taşınmazlarının usulsüz devri ve haksız KDV iadelerine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından şunları yazdı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor:

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı; 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı hâlde belirli kişilerin üzerine geçirildiği, kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde, 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu önemli soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimize, MASAK başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyorum.

Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Şüpheli listesi şöyle:

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