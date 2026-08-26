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Gündem Şanlıurfa'da bir köy komple satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Gündem

Şanlıurfa'da bir köy komple satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Köyden kente göçün dikkat çeken sonuçlarından biri Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Akçakale ile Suruç arasında bulunan Külünçe Köyü, geniş tarım arazileri ve mevcut haneleriyle birlikte satışa çıkarıldı. Köy için istenen bedelin 1,5 milyar TL, yaklaşık 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

Türkiye'de kırsaldan kentlere yönelik göç devam ederken Şanlıurfa'dan dikkat çeken bir gayrimenkul ilanı geldi.

Şanlıurfa'daki Külünçe Köyü'nün geniş tarım arazileriyle birlikte satışa çıkarıldığı belirtildi.

Köy için belirlenen satış bedeli ise dikkat çekti. İlanda 1,5 milyar TL, yaklaşık 30 milyon dolarlık rakam telaffuz edildi.

KÖYÜN İÇİNDE HANELER DE VAR

Satışı üstlenen gayrimenkul danışmanının ilanında, satışa konu alanın yalnızca tarım arazilerinden oluşmadığı belirtildi.

İlanda köy içerisinde mevcut hanelerin bulunduğu, mera alanlarının yer aldığı ve bölgenin tarım ile hayvancılık açısından değerlendirilebilecek geniş ve bütünlüklü bir arazi yapısına sahip olduğu ifade edildi.

Külünçe Köyü'nün Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında bulunduğu belirtilerek bölgenin konumuna da dikkat çekildi.

BİNLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ

Satış ilanında toplam 4 bin 500 dönümlük araziden söz edilirken bunun yaklaşık 3 bin dönümünün sulanabilir tarım arazisi, kalan 1500 dönümünün ise kıraç ve ağaçlandırmaya uygun alan olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Arazinin tek parça ve bütünlüklü yapısının büyük ölçekli yatırım açısından avantaj oluşturduğu savunuldu.

TARIMDAN HAYVANCILIĞA DEV YATIRIM ALANI

İlanda arazinin tarımın yanı sıra hayvancılık, ağaçlandırma ve uzun vadeli arazi yatırımı amacıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

Gayrimenkul danışmanı tarafından yayımlanan tanıtımda, arazinin büyüklüğü ve bütünlüğüne vurgu yapılarak yatırımcılara çağrıda bulunuldu.

1,5 MİLYAR TL'LİK KÖY

Köydeki mevcut haneler, mera alanları ve binlerce dönümlük tarım arazisinin birlikte satışa sunulması sosyal medyada da dikkat çekerken, 1,5 milyar TL'lik satış bedeli ilanı daha da çarpıcı hale getirdi.

Öte yandan paylaşılan bilgilerde arazi büyüklüğüne ilişkin farklı rakamlar bulunuyor. İlk bilgide 7 bin 500 dönüm ifadesi yer alırken gayrimenkul ilanının ayrıntılarında 4 bin 500 dönüm arazi satışından söz ediliyor.

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