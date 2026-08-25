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Gündem Teslim oldu algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı
Gündem

Teslim oldu algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı

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Teslim oldu algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı

Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bölmede yakalandığı anlar yer aldı. Böylece görüntüler, Kuriş'in "teslim olduğu" yönündeki iddiaları da çökertmiş oldu.

Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı anlar yer aldı.

Kuriş'in gözaltına alınmasının ardından taraftarları tarafından "teslim olduğu" yönünde iddialar gündeme getirilmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler, gözaltı anlarının nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu.

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