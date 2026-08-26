Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!
SUV otomobillere yönelik alaka sürerken markalar da ağustos ayında tüketicileri cezbeden kampanyalarını peş peşe duyurdu.
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SUV otomobillere yönelik alaka sürerken markalar da ağustos ayında tüketicileri cezbeden kampanyalarını peş peşe duyurdu.
26 senesinin ağustos ayı itibarıyla resmi fiyat listelerinde yer alan kampanyalı fiyatlar incelenerek, farklı markaların satışa sunduğu seçili SUV modelleri bir araya getirildi. Listede bilhassa 1 milyon 494 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar dikkat çekiyor.
1. FİAT GRANDE PANDA - LA PRİMA, 83 kW - 1.494.900 ₺
2. KİA EV2 - COOL, 107,8 kW - 1.599.000 ₺
3. CİTROËN Ë-C3 AİRCROSS - Max, 83 kW - 1.600.000 ₺
4. OPEL FRONTERA ELEKTRİK - GS, 83 kW - 1.650.000 ₺
5. CHERY TİGGO 7 - COMFORT, 1.6 TGDI 7DCT - 2.025.000 ₺
6. NİSSAN QASHQAİ - DESİGNPACK, 1.3 DIG-T MİLD HYBRİD CVT - 2.249.000 ₺
7. TOYOTA YARİS CROSS HYBRİD - DREAM, 1.5 HYBRİD E-CVT - 2.317.000 ₺
8. HYUNDAİ TUCSON - COMFORT, 1.6 T-GDI DCT - 2.386.974 ₺
9. PEUGEOT 3008 - ALLURE, 1.2 HYBRİD EDCS6 - 2.649.000 ₺
10. RENAULT AUSTRAL - ESPRİT ALPİNE, 1.3 MİLD HYBRİD CVT - 2.821.500 ₺
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