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Otomotiv
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Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

SUV otomobillere yönelik alaka sürerken markalar da ağustos ayında tüketicileri cezbeden kampanyalarını peş peşe duyurdu.

#1
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

26 senesinin ağustos ayı itibarıyla resmi fiyat listelerinde yer alan kampanyalı fiyatlar incelenerek, farklı markaların satışa sunduğu seçili SUV modelleri bir araya getirildi. Listede bilhassa 1 milyon 494 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar dikkat çekiyor.

#2
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

1. FİAT GRANDE PANDA - LA PRİMA, 83 kW - 1.494.900 ₺

#3
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

2. KİA EV2 - COOL, 107,8 kW - 1.599.000 ₺

#4
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

3. CİTROËN Ë-C3 AİRCROSS - Max, 83 kW - 1.600.000 ₺

#5
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

4. OPEL FRONTERA ELEKTRİK - GS, 83 kW - 1.650.000 ₺

#6
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

5. CHERY TİGGO 7 - COMFORT, 1.6 TGDI 7DCT - 2.025.000 ₺

#7
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

6. NİSSAN QASHQAİ - DESİGNPACK, 1.3 DIG-T MİLD HYBRİD CVT - 2.249.000 ₺

#8
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

7. TOYOTA YARİS CROSS HYBRİD - DREAM, 1.5 HYBRİD E-CVT - 2.317.000 ₺

#9
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

8. HYUNDAİ TUCSON - COMFORT, 1.6 T-GDI DCT - 2.386.974 ₺

#10
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

9. PEUGEOT 3008 - ALLURE, 1.2 HYBRİD EDCS6 - 2.649.000 ₺

#11
Foto - Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

10. RENAULT AUSTRAL - ESPRİT ALPİNE, 1.3 MİLD HYBRİD CVT - 2.821.500 ₺

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