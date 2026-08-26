Diyarbakır'da gıda rezaleti: Tam 7 ton ele geçirildi!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ilçesinde yapılan denetimler sırasında, bozuk olduğu tespit edilen tam 7 ton una el koyuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ilçesinde yapılan denetimler sırasında, bozuk olduğu tespit edilen tam 7 ton una el koyuldu.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi.
TOPLAM 7 TON 100 KİLOGRAM BOZUK UN ELE GEÇİRİLDİ Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı. Mevzuata aykırı şartlarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu.
İMHA EDİLDİ Ekipler, ürünleri Çöp Aktarma İstasyonu'nda imha etti.
Büyükşehir Belediyesinin, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla üretim, depolama ve satış noktalarındaki denetimlerine aralıksız devam edeceğin bildirildi.
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