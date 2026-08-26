Deniz tabanı peltemsi tabaka kaplı Elbirliği ile öldürüyoruz
Antalya kıyılarında deniz tabanındaki çakıl ve kayaların kahverengi, peltemsi bir tabakayla kaplandığı görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, akıntının zayıf olduğu alanlarda biriken tabakanın deniz canlılarının oksijen alışverişini engellediğini belirterek, "Bu maddeler tabanı adeta bir halı gibi örtmüş" dedi. Antalya kıyılarında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde, deniz tabanında oluşan kahverengimsi ve peltemsi tabaka dikkati çekti.