SDG-YPG'nin feshi İsrail'i çılgına çevirdi! Türkiye sınırına on binlerce silah gömdüler

Türkiye'nin terör sorununu ortadan kaldırmaya yönelik attığı adımlar ve Suriye'de yaşanan gelişmeler, bölgedeki dengeleri değiştirdi.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin ardından Suriye'den gelen adımlar ve SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle anlaşarak kendini feshetmesiyle birlikte gözler İsrail'in bölgedeki planlarına çevrildi.

Rakka'da konuşan SDG bileşenlerinden Suvvar Rakka'nın sözde eski komutanı Ahmet Osman Alvaş, Türkiye ile Suriye'nin PKK/YPG konusunda attığı adımların Tel Aviv'in bölgesel hesaplarını altüst ettiğini savundu.

SDG-YPG'NİN FESHİ İSRAİL'İN PLANLARINI BOZDU

SDG çatısı içerisinde 7 yıl görev yaptığını belirten Alvaş'a göre İsrail, PKK/YPG'yi Suriye'deki planları açısından doğal bir kara gücü olarak görüyordu.

Türkiye ve Suriye'nin son dönemde attığı adımların ardından bu planın ciddi yara aldığını öne süren Alvaş, SDG/YPG içerisinde halen İsrail'le bağlantısını sürdüren grupların bulunduğunu iddia etti.

Alvaş, söz konusu gruplar üzerinden Şam'la varılan mutabakatın sabote edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

TÜRKİYE SINIRINA ON BİNLERCE SİLAH GÖMÜLDÜ İDDİASI

Alvaş'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise silah depolarına ilişkin oldu.

Rakka, Deyr ez-Zor, Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden çekilen on binlerce silahın Türkiye sınırındaki gizli yer altı depolarına taşındığını öne süren Alvaş, bu silahların ileride çıkarılabilecek bir çatışmada kullanılmasının planlandığını iddia etti.

Türkiye sınırına paralel hatta yer altında onlarca silah deposu bulunduğunu savunan Alvaş, depolardaki cephaneliğin 50 bin kişilik bir gücü silahlandırabilecek büyüklükte olduğunu ileri sürdü.

"TÜRKİYE'YE SALDIRARAK KAOSU BÜYÜTME HESABI"

Alvaş, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği grupların yalnızca SDG içerisindeki entegrasyon sürecini sabote etmeyi değil, Türkiye'yi de hedef almayı planladığını öne sürdü.

İsrail'in SDG/YPG içerisindeki anlaşma karşıtı unsurlar üzerinden iç çatışma çıkarmaya çalıştığını savunan Alvaş, Türkiye'ye yönelik saldırılarla bölgedeki kaosun büyütülmesinin hesaplandığını iddia etti.

Alvaş'a göre Sipan Hamo, Mazlum Abdi ve Mahmut Berhudan gibi isimlerin hedef alınarak örgüt içerisinde yeni bir hesaplaşmanın fitilinin ateşlenmesi planlanıyor.

"BÜTÜN PLAN İSRAİL'İ FIRAT'A İNDİRMEKTİ"

Alvaş, ABD-PKK/SDG ilişkilerinin arkasında İsrail'in bölgesel hedeflerinin bulunduğunu da ileri sürdü.

SDG mensuplarının maaşlarının ABD tarafından ödendiğini ancak finansmanın Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sağlandığını iddia eden Alvaş, İsrail'in esas hedefinin Fırat'a uzanan bir nüfuz hattı oluşturmak olduğunu savundu.

Tel Aviv'in Golan'dan Haseke'ye uzanan hattı kendi askerî gücüyle kontrol edecek kapasiteye sahip olmadığını belirten Alvaş, bu nedenle güneyde Dürziler, kuzeyde ise Kürt gruplar üzerinden bir strateji kurulduğunu öne sürdü.

Türkiye ve Suriye yönetimlerinin hamlelerinin bu planı bitme noktasına getirdiğini savunan Alvaş, İsrail'in buna rağmen bölgedeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

SİLAHLARIN SADECE YÜZDE 30'U DEVLETE GEÇTİ

Alvaş, SDG/YPG'nin elindeki silahların kaynağına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

Örgütün yalnızca ABD öncülüğündeki koalisyondan değil, devrik Esad yönetiminden de silah aldığını belirten Alvaş, DEAŞ'ın elindeki silahların büyük bölümünün de örgüte geçtiğini öne sürdü.

Şam'la entegrasyon süreci ve öncesindeki çatışmalara rağmen mevcut silahların yalnızca yüzde 30'unun Suriye devletine teslim edildiğini iddia etti.

TÜNELLERLE TÜRKİYE'YE SİLAH GEÇİRİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Alvaş'ın bir diğer iddiası ise Türkiye sınırında oluşturulan tünel ağına ilişkin oldu.

Görev yaptığı dönemde ABD tarafından verilen binlerce silahın Kamışlı'nın batısı ve Kobani'deki yer altı tünelleri üzerinden Türkiye'ye geçirildiğini öne süren Alvaş, tünellerin Türkiye tarafındaki bazı ev ve iş yerlerine çıktığını savundu.

Alvaş ayrıca son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen bazı saldırılarda bu güzergâhların kullanıldığını iddia etti.

"YA ENTEGRASYON YA TAMAMEN YOK OLMAK"

PKK/SDG açısından asıl çözülmenin Suriye'deki rejimin devrilmesiyle başladığını savunan Alvaş, ABD'nin politika değişikliğinin ise örgüt açısından son darbeyi vurduğunu ileri sürdü.

Alvaş, mevcut şartlarda örgütün önünde Şam yönetimiyle entegrasyon veya tamamen ortadan kalkma dışında fazla seçenek kalmadığını söyledi.

SDG/YPG'nin feshi ve Şam yönetimiyle entegrasyon sürecinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye'nin güney sınırında yeni bir dönem başlarken, İsrail'in bölgedeki vekil güçler üzerinden kurduğu öne sürülen planların nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.