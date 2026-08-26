İsrail Lübnan'ı ateşe verdi! 4 bölgeye hava saldırısı: Karadan da girdiler

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha savaş alanına çevirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgeyi eş zamanlı olarak hedef aldı.

Saldırıların adresleri Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye oldu.

İsrail'in saldırılarına askeri araç hareketliliği, arazi tahribatı ve bazı noktalarda toprak barikatların kurulması eşlik etti. Bombardımanlar nedeniyle çeşitli bölgelerde yangınlar çıktı.

SUR'A PEŞ PEŞE HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları Sur kenti ve Mansuri beldesine iki hava saldırısı düzenledi.

Tayr Harfa beldesinin dış kesimindeki Vadi Hasan bölgesi de bombalandı.

Tayr Harfa ile Mecdelzun arasındaki bölgeye iki hava saldırısı daha düzenlenirken Mansuri ve Mecdelzun'da geniş çaplı bombardıman gerçekleştirildi.

Tayr Debba beldesinde ise daha önce bölgede kalan İsrail mühimmatının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.

MERCİİYYUN'DA BOMBARDIMAN VE KARA HAREKETLİLİĞİ

İsrail ordusunun Merciiyyun'daki saldırılarında Meys el-Cebel ve Merkaba beldeleri bombardımana tutuldu. Beni Haiyan ise İsrail topçusunun hedefi oldu.

Saldırılarla eş zamanlı olarak bölgede İsrail'e ait askeri araçların hareketliliği gözlenirken kazma ve yakma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail topçusunun Hamamas Tepesi'nin altındaki Merciiyyun Ovası'nı vurması sonucu bölgede yangın çıktı.

İsrail savaş uçakları Deyr Meymas'ta Litani Nehri yatağını da hedef aldı. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail güçlerinin ise kavşak noktalarına toprak barikatlar kurduğu bildirildi.

BİNT CUBEYL'İ TOPÇU ATEŞİNE TUTTULAR

Saldırıların bir diğer hedefi Bint Cubeyl oldu.

İsrail ordusu Aynata ve Beyt Lif beldelerini topçu ateşiyle hedef alırken Hillet Haris bölgesinden hareket eden askeri araçlara ağır makineli tüfek ateşinin eşlik ettiği belirtildi.

Bölgedeki İsrail askeri hareketliliğinin hava ve kara unsurlarıyla birlikte sürdüğü bildirildi.

NEBATİYE'DE İHA İLE FÜZELİ SALDIRI

Nebatiye'de ise İsrail ordusu Zavtar eş-Şarkiyye bölgesine şiddetli saldırı düzenledi.

İsrail'e ait bir İHA, Davhat Kefr Rumman yolundaki bir aracı güdümlü füzeyle hedef aldı. Füzenin zemine isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

İsrail savaş uçaklarının bölgede çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İSRAİL BİRLİĞİ LÜBNAN TOPRAKLARINA SIZDI

Hava ve topçu saldırılarıyla yetinmeyen İsrail ordusunun kara unsurlarıyla da Lübnan topraklarında hareketlilik gerçekleştirdiği bildirildi.

Bir İsrail birliğinin Meyfedun beldesindeki es-Savvan Tepesi'ne sızdığı ve bölgede bulunan bir eve konuşlandığı aktarıldı.

Bu gelişme, İsrail'in Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen saldırılarını ve sahadaki askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

LÜBNAN'DA AĞIR BİLANÇO

Lübnan makamlarının verilerine göre İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana ülkeye yönelik saldırılarında 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği belirtiliyor.

İsrail'in anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki hava, kara ve topçu saldırılarını sürdürmesi bölgedeki gerilimi daha da tırmandırırken, siviller bir kez daha saldırıların ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.