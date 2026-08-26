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Spor Beşiktaş’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
Spor

Beşiktaş’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı

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Beşiktaş’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımın yıldızı Leandro Trossard, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu. Trossard kadroda yer almadı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeni ile Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır." denildi.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;

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