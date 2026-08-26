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Gündem Sakarya'da kimyasal alarm! Tehlikeli sızıntı hastanelik etti
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Sakarya'da kimyasal alarm! Tehlikeli sızıntı hastanelik etti

Yeniakit Publisher
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Sakarya'da kimyasal alarm! Tehlikeli sızıntı hastanelik etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hidroklorik asit taşıyan kamyondaki varillerden kimyasal madde sızdı. Tuz ruhu olarak da bilinen maddeden etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken AFAD ve diğer ekipler bölgede çalışma başlattı. Çevrede yaşayan vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkutan bir kimyasal sızıntı meydana geldi.

Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit taşıyan kamyondaki varillerden henüz bilinmeyen nedenle sızıntı başladı.

Çevredekilerin durumu fark ederek sürücüyü uyarması üzerine kamyon, Hendek Küçük Sanayi Sitesi önündeki yan yola çekildi.

BÖLGEYE AFAD VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Kimyasal sızıntının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler kamyonun çevresinde güvenlik önlemleri alırken sızıntının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

2 KİŞİ KİMYASALDAN ETKİLENDİ

Olay sırasında bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz'in sızan kimyasal maddeden etkilendiği belirtildi.

İki kişi sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gürsel ve Akdeniz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

VATANDAŞLARA "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Sızıntının ardından bölgede temizlik ve güvenlik çalışması başlatıldı.

Ekipler, kimyasal maddeden etkilenme riskine karşı çevrede yaşayan vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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