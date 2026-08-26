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Eğitim ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı

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ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilen AGS ve ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

2026 MEB-AGS’ye katılan adayların beklediği sonuçlar erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sitesinde yer alan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir" denildi.

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